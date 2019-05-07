«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»

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Выплаты семьям членов экипажа и пассажиров будут производиться в дополнение к предусмотренным законом страховым компенсациям.

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Тема:
Пожар на рейсе Москва-Мурманск 56

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».

Как сообщил источник 5-tv.ru, родным погибшего бортпроводника Максима Моисеева будет выплачено пять миллионов рублей. Кроме того, с мая 2019 года и до совершеннолетия брата Максима его семья будет получать среднемесячную заработную плату. Выжившие члены экипажа получат по три миллиона рублей.

Спасшиеся пассажиры лайнера также получат компенсации от «Аэрофлота» сверх страховых выплат. По миллиону рублей получат те, кто не был госпитализирован, по два миллиона – пострадавшие и обратившиеся за медицинской помощью. Семьи каждого погибшего пассажира рейса получат по пять миллионов. Все выплаты будут производиться в дополнение к обязательным страховым.

В результате аварийной посадки Superjet 100 в «Шереметьево» 5 мая погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам, двум пилотам и двум бортпроводницам.  

Тема:
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