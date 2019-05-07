Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась счастливыми моментами жизни со своими подписчиками в Instagram.

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На новых фотографиях она наслаждается прогулкой в столичном музее-заповеднике Коломенское, куда отправилась со своим возлюбленным — Прохором Шаляпиным.

«Берегите себя и цените каждое радостное мгновение жизни», — написала 40-летняя пианистка.

Instagram @vitalinaromanovskaya

На этих кадрах она позирует среди пышных цветов черемухи и вишни. На странице певца также появилось совместное фото, но уже без комментариев, пишет Утро.ру.

Поклонники звездной пары пришли в восторг от этих теплых снимков. Они пишут:

«Цветущие любовью…»

«Как вы подходите друг другу… Очень гармоничная пара»

«Супер! Вы отличная пара просто!»

«Божественно красиво»

Некоторые даже сочли, что Виталина и Прохор должны вот-вот пожениться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обложку книги Цымбалюк-Романовской украсит фото Шаляпина и Джигарханяна.