Экс-супруга Джигарханяна «расцвела» в объятиях молодого любовника — фото

, 17:57 Видео 13 766

В сети обсуждают новое совместное фото Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 48

Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась счастливыми моментами жизни со своими подписчиками в Instagram.

Гороскоп на 8 мая: Раки, до вас пытаются дозвониться ангелы!

На новых фотографиях она наслаждается прогулкой в столичном музее-заповеднике Коломенское, куда отправилась со своим возлюбленным — Прохором Шаляпиным.

«Берегите себя и цените каждое радостное мгновение жизни», — написала 40-летняя пианистка.

Instagram @vitalinaromanovskaya

На этих кадрах она позирует среди пышных цветов черемухи и вишни. На странице певца также появилось совместное фото, но уже без комментариев, пишет Утро.ру

Поклонники звездной пары пришли в восторг от этих теплых снимков. Они пишут:

«Цветущие любовью…»

«Как вы подходите друг другу… Очень гармоничная пара»

«Супер! Вы отличная пара просто!»

«Божественно красиво»

Некоторые даже сочли, что Виталина и Прохор должны вот-вот пожениться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обложку книги Цымбалюк-Романовской украсит фото Шаляпина и Джигарханяна.

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 48
25 апр
Прохор Шаляпин рассказал о смерти отца в психбольнице
24 апр
Рудинштейн обвинил Цымбалюк-Романовскую в ухудшении здоровья Джигарханяна
23 апр
Обложку книги Цымбалюк-Романовской украсит фото Шаляпина и Джигарханяна
15 апр
«От Виталинки аж седой стал»: Прохор Шаляпин шокировал поклонников новым образом
3 апр
«Мышка серая»: Цымбалюк-Романовскую унизили в Instagram Шаляпина
26 мар
«Джигарханян жив!»: в сети появились свежие фотографии 83-летнего артиста
20 мар
«Я была сильная, но одинокая»: Цымбалюк-Романовская о жизни до Шаляпина
20 февр
«Это банный халат?»: Цымбалюк-Романовская шокировала поклонников нарядом
31 янв
«Завершение прежней жизни»: Шаляпин записал послание для Цимбалюк-Романовской
13 янв
Цымбалюк-Романовская объяснила появление «одиночных» фото в Instagram Шаляпина

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

13:17
В результате наезда на группу малышей в Японии погибли двое
13:07
«Хочу видеть его в команде» — тренер «Зенита» о судьбе Кокорина
12:58
Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок
12:50
Макс Барских попал в страшную аварию на дороге в США — фото
12:46
О гибели группы при сходе лавины на Алтае рассказали выжившие девушки
12:33
Не стало автора песни «Прекрасное далеко» Евгения Крылатова
12:23
Фотопрогноз: На кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл?
12:14
В центре Москвы найдено тело полицейского
12:07
Прогноз на полуфинал Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм»
12:00
В честь 9 мая Одноклассники запустят онлайн-акцию «Бессмертный полк»
11:53
Андрею Мерзликину грозит срок за незаконное пересечение молдавской границы
11:41
Иран отказался от части обязательств по ядерной сделке
11:35
Акция «Бессмертный полк» проходит в Сирии
11:25
Музыканты из ВКонтакте станут участниками крупнейших европейских фестивалей
11:20
«Я себя резала»: Гузеева впала в глубокую депрессию после смерти матери
11:09
Российских учителей научат правилам поведения в соцсетях
10:57
На юге Сицилии продают дома за один евро
10:50
Видео: В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией
10:45
Агрессивный маркетинг: в Петербурге промоутеры чая с кулаками отвоевывают территорию
10:18
США направляют госпитальное судно в Венесуэлу

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

27 работ Пятого канала вышли в финал ежегодного конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд». Пятый канал стал финалистом в рекордном количестве номинаций.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сериалы Пятого канала получили награды фестиваля Detective FEST

Сериал Пятого канала «Стражи Отчизны» признан победителем в жанровой номинации — телевизионные сериалы детективной и правоохранительной тематики.

5-tv.ru

Реклама