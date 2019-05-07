Электрика в сгоревшем Superjet-100 могла отказать из-за скачка напряжения

Электричество в потерпевшем авиакатастрофу самолете Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево» 5 мая могло отказать в результате скачка напряжения, которое возникло от попадания в лайнер молнии. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, первые данные с двух самописцев — параметрического и речевого — уже получены и анализируются.

«Исходя из полученных данных, после взлета самолет попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти. Одновременно, предположительно, в генераторе произошел скачок напряжения», — сказал источник.

Также он отметил, что в данной ситуации следователям не удается понять логику, которой распоряжались некоторые пилоты. Например, экипаж по пока неустановленным причинам увеличил скорость, когда самолет начал проваливаться под глиссаду (траектория полета — прим.ред.).

Ранее 5-tv.ru публиковал новое видео спасения пассажиров Superjet-100 в «Шереметьево».