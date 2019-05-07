Электрика в сгоревшем Superjet-100 могла отказать из-за скачка напряжения

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Эксперты и люди знакомые с ходом расследования авиакатастрофы продолжают выстраивать различные версии случившегося. Поступление официальных данных от следователей ожидается в течение недели.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Электричество в потерпевшем авиакатастрофу самолете Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево» 5 мая могло отказать в результате скачка напряжения, которое возникло от попадания в лайнер молнии. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, первые данные с двух самописцев — параметрического и речевого — уже получены и анализируются.

«Исходя из полученных данных, после взлета самолет попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти. Одновременно, предположительно, в генераторе произошел скачок напряжения», — сказал источник.

Также он отметил, что в данной ситуации следователям не удается понять логику, которой распоряжались некоторые пилоты. Например, экипаж по пока неустановленным причинам увеличил скорость, когда самолет начал проваливаться под глиссаду (траектория полета — прим.ред.).

Ранее 5-tv.ru публиковал новое видео спасения пассажиров Superjet-100 в «Шереметьево».

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