Медаль учреждена в разгар битвы на Волге 22 декабря 1942 года. Как и все медали за оборону городов она имеет ленту оливкового цвета. На реверсе выбиты слова «За нашу советскую Родину», хотя у битвы за Сталинград был свой девиз — «За Волгой для нас земли нет». Слова снайпера Василия Зайцева стали клятвой сталинградцев.

Автор рисунка художник и медальер Николай Москалев. На лицевой стороне изображена группа бойцов с винтовками наперевес. С правой стороны медали развевается знамя, а с левой видны очертания танков и самолетов. В изготовлении медали использовалась латунь, хотя изначально планировалось чеканить из нержавеющей стали.

Медалью «За оборону Сталинграда» награждены все участники Сталинградской битвы. И военные, и гражданские — всего 756 тысяч 560 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о медали «Партизану Отечественной войны».