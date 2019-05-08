Путин начал заседание Совета по стратегическому развитию с минуты молчания—видео

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Глава государства напомнил коллегам об авиакатастрофе в «Шереметьево», которая в воскресенье, 5 мая, унесла жизни 41 человека.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин, Пятый канал

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Президент России Владимир Путин начал заседание Совета по стратегическому развитию в среду, 8 мая, с минуты молчания в память о 41 погибшем в авиакатастрофе в «Шереметьево».

«Вы знаете, что 5 мая в „Шереметьево“ произошла трагедия. Авиационная катастрофа, которая унесла много человеческих жизней. Поэтому прошу почтить память погибших минутой молчания», — сказал Путин.

Переходя к теме заседания — Национальным проектам — глава государства потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации таких проектов, а в идеале вообще от нее избавиться.

«Я прошу практику переносов контрольных сроков жестко упорядочить. Это должно быть редким, аргументированным исключением из правил, а лучше от этой привычки вообще полностью избавиться», — заявил Владимир Путин.

Кроме того, президент отметил, что практику написания условий конкурсов нацпроектов «под конкретного производителя» необходимо прекратить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин обещал рассмотреть вопрос о включении Пензенской области в нацпроект «Здравоохранение».

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