Путин начал заседание Совета по стратегическому развитию с минуты молчания—видео

Президент России Владимир Путин начал заседание Совета по стратегическому развитию в среду, 8 мая, с минуты молчания в память о 41 погибшем в авиакатастрофе в «Шереметьево».

«Вы знаете, что 5 мая в „Шереметьево“ произошла трагедия. Авиационная катастрофа, которая унесла много человеческих жизней. Поэтому прошу почтить память погибших минутой молчания», — сказал Путин.

Переходя к теме заседания — Национальным проектам — глава государства потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации таких проектов, а в идеале вообще от нее избавиться.

«Я прошу практику переносов контрольных сроков жестко упорядочить. Это должно быть редким, аргументированным исключением из правил, а лучше от этой привычки вообще полностью избавиться», — заявил Владимир Путин.

Кроме того, президент отметил, что практику написания условий конкурсов нацпроектов «под конкретного производителя» необходимо прекратить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин обещал рассмотреть вопрос о включении Пензенской области в нацпроект «Здравоохранение».