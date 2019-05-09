День Победы глазами туристов: Тысячи иностранцев приехали в РФ на главный праздник страны

В России сейчас парадное настроение. Посмотреть на главное событие на Красной площади приедут и тысячи туристов со всего мира. Многие специально стремятся попасть в Москву и Петербург именно на майские праздники. Продажи туров в столицу еще в прошлом году увеличились на 20%, в этом году ожидаю новых рекордов. Как признаются иностранцы, таких торжественных маршей и такого уважения к прошлому как в России нет ни в одной другой стране. День победы глазами туристов увидел Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Владивосток готовится встречать День Победы.