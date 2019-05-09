«Она просто хайпит»: Ивлеева объяснила, почему ее раздражают сравнения с Бузовой

, 10:28 935

В эфире программы телеведущая высказалась на волнующую тему.

Фото: Instagram @_agentgirl_

Тема:
Ольга Бузова 453

Известная российская телеведущая Анастасия Ивлеева в эфире своей авторской программы на Youtube критически высказалась в адрес звездной коллеги Ольги Бузовой. Теледива честно призналась, что ее раздражают сравнения с певицей.

По словам Ивлеевой, с ведущей шоу «Дом-2» ее объединяет только то, что в один момент они оказались на пике популярности. Однако произошло это по разным причинам, отмечает звезда.

По мнению девушки, Бузова «просто хайпит».

«Когда она перестанет быть глупой, ее перестанут смотреть», — заключила Ивлеева.

Сама же Анастасия для того, чтобы заслужить любовь миллиона поклонников, долго работала над своим контентом.

«Я делаю свой контент поэтапно. Кирпичик к кирпичику. И я делаю его качественным, чтобы его было интересно смотреть. И моя популярность основывалась на благородстве и прекрасности того, что я делаю». — поделилась теледива.

Впрочем, преданные поклонники Бузовой не согласились с утверждением звезды. В комментариях к последним публикациям Ивлеевой они разразились резкой критикой и осудили ведущую за оскорбительные высказывания в адрес певицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Ивлеева «спалила» переписку Галкина с Пугачевой.

Тема:
Ольга Бузова 453
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