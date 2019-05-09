Высокий уровень погодной опасности ожидает Москву 9 и 10 мая

Синоптики предупредили жителей Москвы о высоком уровне погодной опасности. В ближайшие два дня, 9 и 10 мая, на столицу могут обрушиться сильные ветры и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений — желтый (уровень), погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем, 9 мая, в Москве ожидается небольшой дождь с порывами ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от 25 до 27 градусов тепла. В ночь на пятницу, 10 маяе, столбик термометра опустится до 14 градусов. Также возможны дождь с ветром.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в среду, 8 мая, в результате сильного порыва ветра в некоторых районах столицы упали деревья. Из-за такой неблагоприятной погоды организаторы Парада Победы решили отменить воздушную часть мероприятия.