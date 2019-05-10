Путин объяснил, почему ливень не стал помехой для «Бессмертного полка» в Москве

, 23:09 Видео 157

Глава государства считает, участие в шествии символизирует готовность совершить подвиг по примеру своих родных фронтовиков.

Фото, видео: ТАСС / Алексей Дружинин, Пятый канал

Тема:
Погода 3760

Президент РФ Владимир Путин не удивился стойкости участников акции «Бессмертный полк», которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем и шквалистым ветром.

«Несмотря на такую серьезную непогоду, практически ураган, люди все равно шли по Красной площади. Вы знаете, это меня не удивляет», — отметил глава страны.

Российский лидер подчеркнул, что, когда люди идут с фотографиями своих родных — участников Великой Отечественной войны, они понимают, что несут портреты героев.

«Пройти с портретом — это что значит? Это значит для себя самого осознать, что в наших жилах течет их кровь, что в наших генах заложено то же самое, что и у наших дедов, у отцов, у бабушек, у дедушек, у матерей, — сказал президент. — Это значит, что каждый из нас на себя примеряет примерно то же самое и считает, подсознательно во всяком случае, что и мы так можем, что в нас по наследству есть такие задатки и возможности».

«Если что случится, мы отреагируем должным образом в определенной жизненной ситуации», — заключил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сильный дождь с градом и ветер обрушились на Москву во время шествия «Бессмертного полка», но колонна из нескольких сотен тысяч человек даже не думает расходиться.

Тема:
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