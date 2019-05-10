Путин объяснил, почему ливень не стал помехой для «Бессмертного полка» в Москве

Президент РФ Владимир Путин не удивился стойкости участников акции «Бессмертный полк», которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем и шквалистым ветром.
«Несмотря на такую серьезную непогоду, практически ураган, люди все равно шли по Красной площади. Вы знаете, это меня не удивляет», — отметил глава страны.
Российский лидер подчеркнул, что, когда люди идут с фотографиями своих родных — участников Великой Отечественной войны, они понимают, что несут портреты героев.
«Пройти с портретом — это что значит? Это значит для себя самого осознать, что в наших жилах течет их кровь, что в наших генах заложено то же самое, что и у наших дедов, у отцов, у бабушек, у дедушек, у матерей, — сказал президент. — Это значит, что каждый из нас на себя примеряет примерно то же самое и считает, подсознательно во всяком случае, что и мы так можем, что в нас по наследству есть такие задатки и возможности».
«Если что случится, мы отреагируем должным образом в определенной жизненной ситуации», — заключил президент.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сильный дождь с градом и ветер обрушились на Москву во время шествия «Бессмертного полка», но колонна из нескольких сотен тысяч человек даже не думает расходиться.
Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.