«Бессмертный полк»: история несломленного народа в воспоминаниях героев ВОВ

В четверг, 9 мая, страна отметила один из самых главных праздников — День Победы. Праздник безграничной радости и великой скорби. Это день нашей славы и вечной памяти о миллионах погибших, перед которыми мы всегда будем в неоплатном долгу. 74 года без войны. За это время выросло несколько поколений. И наша задача донести до них память о величайшем подвиге. Ведь пока мы помним — никто не сможет отобрать у нас День Победы. И не сможет придумать и навязать нам другую историю. А главным доказательством памяти служит поистине народная акция — «Бессмертный полк». Миллионы людей по всей планете в едином строю. Ведь это наша общая Победа.

«Бессмертный полк» — самая честная, искренняя и трогательная акция. Портреты родных и близких, российские флаги, георгиевские ленточки. И людская река. Помните, как в легендарной песне: «Нет в России семьи такой, где бы ни был бы свой герой».

С каждым годом ветеранов становится все меньше. Но сегодня в этом строю их дети, внуки и правнуки. Неразрывная связь поколений. В этом году 9-е мая особый день для Крыма. Республика отмечает юбилейную 75-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Главные торжества проходят в Севастополе. О них расскажет моя коллега Мери Бадунц.

Легендарный Севастополь — город русских моряков, отмечает двойной праздник — День Победы и 75-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. Для Гитлера крымский полуостров был стратегической точкой, отсюда планируешь перебросить войска на Кавказ, но этому не суждено было случиться и ровно 75 лет назад 1944 году Севастопольцы отбили город и сегодня наши отцы и прадеды идут плечом к плечу в одном строю.

«Мы сюда приехали из Москвы, с портретом деда, который воевал за Севастополь в 1941 году, который в 1942-м попал в плен на Маккензиевых высотах. И мы решили в юбилейный год освобождения приехать, с портретом и увидеть это своими глазами. До слез. Потрясающе» — рассказывает одна из участниц акции.

Смотря на эти светлые лица с фотокарточек, хочется рассказать о каждом из них, не только всей стране, но и всему миру, который они спасли от фашизма. В руках у меня Поляков Василий Иванович, он прошел финскую войну, испанскую и погиб под Сталинградом.

За последние годы «Бессмертный полк» получил колоссальную поддержку по всему миру. Почти на половине территории планеты проходят торжественные шествия. Причем это не только столицы и мегаполисы. Жители деревень и сел в Чили и Вьетнаме, Замбии и Австралии, Камбодже и Люксембурге выходят почтить память павших в войне. И из года в год число участников акции в мире только растет. Россияне и иностранцы идут в едином строю. Что символично не остается в стороне от акции и Берлин. Елена Норкунайте из столицы Германии.

Место встречи однополчан в Берлине у подножия Бранденбургских ворот. Здесь и до Рейхстага буквально рукой подать, не более 50 м. Но для потомков красноармейцев быть здесь — это возможность прежде всего, сказать еще раз «Я помню, я горжусь», например, мой дед Андрей Игнатьевич Рудой бил фашистов в лесах Белоруссии. Вообще в каждой семье есть своя личная история, но важнее всего что существует общая связь поколений и дети в центре Берлина в столице Германии, правнуки несут портреты своих героев, в жизни которых никогда не видели.

«Прадедушка который без вести пропал».

«Думаем что они боролись очень долго, очень смело. Выиграли эту войну»

Ради них, ради всех, кто изображен на черно-белых, порой пожелтевших снимках, пришли сюда участники акции бессмертный полк.

«Я приехала из России, с дальнего Востока. Почему Берлин? Хотелось если отец не дошел до победы, то хотя бы мне».

С тех пор прошло 74 года, но и в наши дни при виде этих портретов, при виде бессмертного полка, слезы выступают на глазах у наших современников. Это слезы радости, слезы гордости, благодарности за мирное небо над Санкт-Петербургом, над Москвой, над Берлином.

Впервые «Бессмертный полк» прошел семь лет назад в Томске. Тогда это было всего несколько тысяч человек. Сегодня на улицы выходят миллионы людей. И, по-прежнему, главной задачей полка остается сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну. Конечно, главное шествие бессмертного полка проходит в Москве и возглавил его лично президент России. Из столицы нашей родины передает Наталья Кирилова.

«Бессмертный полк» — кто и зачем запустил самую масштабную акцию памяти в мире

«Бессмертный полк» в самом сердце России начал свой путь на одной из центральных улиц Москвы. По традиции его организовали после парада демонстрации военной техники. Желающих оказаться в рядах бессмертного полка в этот раз даже больше. Цифрами нас конечно не измерить, ведь для того, чтобы стать участниками легендарного шествия достаточно просто распечатать фотографию семейного героя и по обычаю московскую демонстрацию возглавил президент России Владимир Путин.

Бессмертный полк в таком массовом составе проходит пятый год подряд в столице. Впервые эта акция организовали 2013 году тогда это была небольшая манифестация на Поклонной горе. Спустя восемь лет нас, тех кто гордится подвигом своих дедов, и говорит всему миру «мы помним» больше миллиона и это только в одной Москве.

Важно помнить, что «Бессмертный полк» — это миллионы ушедших и их потомки. Та самая неразрывная связь. Для многих шествие стало не только доброй традицией на 9-е мая. За эти годы многие семьи погрузились в историю своих предков. Они раскапывали архивы и находили героические и неизвестные фрагменты из жизни своих отцов и дедов.

«Бессмертный полк» научил нас бережному отношению к памяти. Каждый факт, каждый документ, каждая фотокарточка становится бесценным семейным наследством. О котором наши современники рассказывают с особым трепетом и гордостью.

«Во втором часу, наверное, легли спасть, вдруг страшный взрыв! По инстинкту я хотел закрыть себя одеялом, но не успел даже, и второй взрыв и чувствую, куда-то меня бросило, куда-то я лечу. Кто кричит, кто плачет, кто говорит: мама! Я кричу: товарищи, война! Товарищи война! Тревога! Смотрим: уже крепость горит! Весь мир горит как будто бы! И воздух, и кругом… Вот так и началась война, первые минуты войны и за эти первые минуты на полу кровь от умерших, раненых солдат», — рассказывает защитник Брестской крепости Ришат Исмагилов.

«Эта история начинается еще при жизни Дмитрия Михайловича Фомина — моего дяди. Он мне показывал вот эти вот рисунки. Он говорил, что пытался запечатлеть тех людей, с которыми он лежал в госпитале. Все лежачие были, в основном. Ну, скучно же лежать круглые сутки, поэтому они частенько влезали на подоконник и дышали свежим воздухом и смотрели особенно одухотворенное лицо — вот у этой вот медсестры. Понимаете, она такая красивая одухотворенная, просто было загляденье смотреть», — рассказывает родственник участника ВОВ Юрий Фомин.

«Это 80 лет назад было портрет, конечно, нарисован хорошо, похож, брови немножко подчернили — у меня не такие были выразительные брови. Я не знаю, когда он нарисовал, я разве помню? Сколько их было! И все рисовали, просто мы жалели их и успокаивали, что все у тебя будет хорошо, все нормально, ты не волнуйся!» — рассказывает медсестра Агния Фирстова.

«Дед — Бичев Анатолий Матвеевич, взятие Берлина, освобождение Праги… Вена, Будапешт и за боевые заслуги есть фотография 9 мая 1945 года — в день мира так сказать: наступит день, Анатолий Матвеевич, и ты с радостью будешь вспоминать своих однополчан. Когда ты идешь по тем же местам, где в 45 м году шел твой дед, чувство гордости за наших дедов, за нашу страну — оно переполняет», — рассказывает Тимофей Бичев.

«Мне казалось, вот там — какие-то герои на улице! Оказывается, и в нашей семье есть кто-то, кто дошел аж до Берлина. Дедушка не только дошел до Берлина, он еще смог в Берлине добыть трофейные краски — акварельные, крайне редкие по тем временам, маленькие завернутые конфетки краски уже принадлежат мне, мне их передали. Думаю, я бы написала пейзаж Берлина, какой-нибудь радостный, победный пейзаж. Вот как раз тот момент, когда прозвучало сообщение, — все, Победа! Капитуляция подписана! Обязательно изобразила бы этот момент. Счастье солдат, когда они осознали: все ужас закончен, можно ехать домой! В первую очередь, я взяла бы голубой цвет для чистого свободного от дыма пожаров, от самолетов, от бомб неба, красный как цвет „знамя Победы“, которое обязательно должно развиваться над Рейхстагом, ну, и какие-то серо-зеленые цвета, которые покажут, что город действительно был разрушен, но не только Берлин, но и пол Советского Союза. И все это нужно было отстраивать и, собственно, те же люди, кто Победу принес — положили все силы на восстановление страны. И это нужно действительно ценить и помнить», — рассказывает внучка жителя блокадного Ленинграда Анастасия Кречмар.

Ранее 5-tv.ru вел прямую трансляцию с шествия «Бессмертного полка» в Москве и Санкт-Петербуге, а также подробно рассказывал о праздничных мероприятиях в Севастополе, который отметил в 2019 году 75 лет освобождения от немецко-фашистских войск.