Роковые ошибки пилотов SSJ 100 назвала Росавиация

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По данным ведомства, пилоты лайнера нарушили инструкции при выполнении захода на посадку.

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Фото, видео: ТАСС/Фадеичев Сергей, Пятый канал

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По данным Росавиации, пилоты Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в московском аэропорту «Шереметьево», нарушили инструкции при выполнении захода на посадку, не выпустив закрылки, сообщает РИА Новости со ссылкой документ ведомства.

«В режиме «direct mode"/"минимальный режим fcs» автоматический выпуск тормозных щитков (интерцепторов) не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил», — говорится в документе.

Также известно, что самолет при посадке имел превышение максимальной массы в 1,6 тонны. При этом существенного превышения скорости лайнера не отмечено.

Командир воздушного судна во время выполнения посадки активно «дергал» ручку управления SSJ-100, отклоняя нос вверх-вниз, что привело к изменению угла тангажа от плюс шести до минус двух градусов.

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Согласно документу Росавиации, в момент посадки на три стойки шасси перегрузки достигли 5,85G. Сигнализация о пожаре на борту сработала за четыре секунды до полной остановки лайнера на полосе. Система пожаротушения активировалась через 20 секунд после ЧП.

После происшествия с SSJ-100 авиакомпаниям рекомендовано провести дополнительные занятия с экипажами воздушных судов по действиям при аварийных посадках и пожарах на борту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в «Шереметьево».

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