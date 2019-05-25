Южнокорейские «Паразиты» взяли пальмовую ветвь в Каннах. О чем фильм?

, 22:01 Видео 82

Социальная трагикомедия режиссера Пон Чжун Хо рассказывает о бедняках, которые устроились на работу к богатой семье.

Фото, видео: YouTube / CJ ENTERTAINMENT

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль 73

Каннский фестиваль подошел к концу. 25 мая жюри назвало победителей в ключевых номинациях: лучшим актером стал Антонио Бандерас, актрисой — Эмили Бичем, Гран-При получил фильм «Атлантика», а Золотую пальмовую ветвь — «Паразитам» Пон Чжун Хо.

В России этот южнокорейский режиссер малоизвестен, хотя на родине он — суперзвезда. Но, возможно, теперь это изменится, ведь «Паразиты» выйдут и в российском прокате. Это фильм о бедной семье — откровенных неудачниках, которые хотят разбогатеть.

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Однажды сыну везет, и он становится учителем английского в семье IT-магната. Под разными предлогами он подтягивает в богатый дом родных. Отец становится водителем, мама — домоправительницей, а сестра — учителем рисования.

Богатая семья в каком-то смысле полная противоположность бедной. На взаимоотношениях двух миров, условных южнокорейских буржуазии и пролетариата, и строится сюжет фильма.

«По совести же надо признать, что стиль корейского режиссера не похож ни на что, а его отважные комбинации несовместимых жанров — в данном случае, семейная драма, социальная сатира и кровавый триллер — уникальны», — отмечает кинокритик Антон Долин в издании Meduza.

В России премьера фильма состоится 4 июля.

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Тема:
Международный Каннский кинофестиваль 73
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