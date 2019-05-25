«Страшно смотреть»: Ольга Бузова показала, как делает фото для Instagram

Известная российская телеведущая Ольга Бузова часто делится историями из жизни в Instagram. Она публикует забавные кадры, рассказывает о причудливых моментах и не боится посмеяться над собой. «Естественные» посты теледивы пользуются большой популярностью. Поклонникам интересно, как ведет себя светская львица, не стоя на сцене перед папарацци.
«Голая и кривая — вся в Бузову»: Гагарину высмеяли за откровенное фото
В субботу, 25 мая, звезда раскрыла подписчикам свой очередной секрет. Она показала «закулисье» съемок для Instagram. В своем микроблоге Бузова опубликовала видео, на котором позирует для фанатов. Ведущая была уверена, что ее фотографируют, и пыталась выбрать наиболее выгодный ракурс. Однако в этот момент велась видеозапись, которая отразила все «мучения» теледивы.
«А вы думаете, легко делать красивые фото для вас? Я слепая, не вижу ничего. Но фото все-таки методом проб и ошибок мы сделали», — поделилась звезда.
Публикация Бузовой вызвала противоречивую реакцию поклонников. Одни осыпали ее комплиментами.
«Наша принцесса! Принцесса Ольга лучшая! Я тебя обожаю!»
«Любой ракурс. Любое время дня и ночи. Оля всегда шикарна».
«Такая классная, позитивная все время! Только вперед, Оленька», — написали фолловеры.
Другие раскритиковали в пух и прах.
«Страшно смотреть».
«Ну и голосок. Одно дурацкое кривляние».
«На работницу борделя ты похожа и внешне, и поведением», — отметили недоброжелатели.
А третьи вспомнили, что на днях светская львица демонстрировала огромные синяки и жаловалась на свою работу. Однако не прошло и недели, как ссадины с ног исчезли.
«А где синяки на ногах? Быстро как-то прошли».
«А где синяки? Уже сошли? Так быстро?»
«А как колени, уже лучше? Идут на поправку?» — поинтересовались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова стала обладательницей пятой квартиры в Москве. Роскошные апартаменты, площадью 140 квадратных метров, певица приобрела за 60 миллионов рублей.