«Страшно смотреть»: Ольга Бузова показала, как делает фото для Instagram

, 23:00 Видео 342

Звезда призналась, что выбор удачного ракурса занимает много времени.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 466

Известная российская телеведущая Ольга Бузова часто делится историями из жизни в Instagram. Она публикует забавные кадры, рассказывает о причудливых моментах и не боится посмеяться над собой. «Естественные» посты теледивы пользуются большой популярностью. Поклонникам интересно, как ведет себя светская львица, не стоя на сцене перед папарацци.

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В субботу, 25 мая, звезда раскрыла подписчикам свой очередной секрет. Она показала «закулисье» съемок для Instagram. В своем микроблоге Бузова опубликовала видео, на котором позирует для фанатов. Ведущая была уверена, что ее фотографируют, и пыталась выбрать наиболее выгодный ракурс. Однако в этот момент велась видеозапись, которая отразила все «мучения» теледивы.

«А вы думаете, легко делать красивые фото для вас? Я слепая, не вижу ничего. Но фото все-таки методом проб и ошибок мы сделали», — поделилась звезда.

Публикация Бузовой вызвала противоречивую реакцию поклонников. Одни осыпали ее комплиментами.

«Наша принцесса! Принцесса Ольга лучшая! Я тебя обожаю!»

«Любой ракурс. Любое время дня и ночи. Оля всегда шикарна».

«Такая классная, позитивная все время! Только вперед, Оленька», — написали фолловеры.

Другие раскритиковали в пух и прах.

«Страшно смотреть».

«Ну и голосок. Одно дурацкое кривляние».

«На работницу борделя ты похожа и внешне, и поведением», — отметили недоброжелатели.

А третьи вспомнили, что на днях светская львица демонстрировала огромные синяки и жаловалась на свою работу. Однако не прошло и недели, как ссадины с ног исчезли.

«А где синяки на ногах? Быстро как-то прошли».

«А где синяки? Уже сошли? Так быстро?»

«А как колени, уже лучше? Идут на поправку?» — поинтересовались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова стала обладательницей пятой квартиры в Москве. Роскошные апартаменты, площадью 140 квадратных метров, певица приобрела за 60 миллионов рублей.

Тема:
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