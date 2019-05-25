Ольга Бузова купила пятую квартиру в Москве за 60 миллионов рублей

Ольга Бузова стала обладательницей пятой квартиры в Москве. Роскошные апартаменты, площадью 140 квадратных метров, певица приобрела за 60 миллионов рублей буквально пару месяцев назад в одном из лучших жилых комплексов, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Известно, что пару лет назад уроженка Петербурга Ольга Бузова купила жилье своей матери. Женщина проживает в центре Северной столицы по соседству с Михаилом Боярским.

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Знаменитость предпочитает не скрывать от общественности, что давно стала миллионершей. Три года назад ее гонорар за выступление на корпоративе составлял 600 тысяч рублей. По данным издания, незадолго до Нового года Ольга Бузова уже объявляла совершенно другую цену — около двух миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузову затравили за жалобы на «фальшивые» синяки на коленях.