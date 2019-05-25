Ольга Бузова купила пятую квартиру в Москве за 60 миллионов рублей

, 18:48 432

Певица приобрела апартаменты, площадью 140 квадратных метров, пару месяцев назад.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 465

Ольга Бузова стала обладательницей пятой квартиры в Москве. Роскошные апартаменты, площадью 140 квадратных метров, певица приобрела за 60 миллионов рублей буквально пару месяцев назад в одном из лучших жилых комплексов, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Известно, что пару лет назад уроженка Петербурга Ольга Бузова купила жилье своей матери. Женщина проживает в центре Северной столицы по соседству с Михаилом Боярским.

Звезда «Обитаемого острова» попал в лечебницу из-за нескромного предложения

Знаменитость предпочитает не скрывать от общественности, что давно стала миллионершей. Три года назад ее гонорар за выступление на корпоративе составлял 600 тысяч рублей. По данным издания, незадолго до Нового года Ольга Бузова уже объявляла совершенно другую цену — около двух миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузову затравили за жалобы на «фальшивые» синяки на коленях.

Тема:
Ольга Бузова 465
21 мая
«Хватит ныть»: Бузову затравили за жалобы на «фальшивые» синяки на коленях
20 мая
К цели через боль! Бузова шокировала фолловеров сбитыми в кровь коленями — видео
18 мая
«Переживаю и плачу»: Бузова разочаровалась в очередном ухажере
16 мая
Передарил? Юзеры уверены — новый Mercedes жены Тарасова принадлежал Бузовой
15 мая
«Затыкайте уши»: в Instagram жестко раскритиковали клип Бузовой с Батрутдиновым
15 мая
Бузова или Оксимирон? Что ответил Киркоров на вопрос Собчак о «голосе поколения»
15 мая
«Уехала строить любовь»: Бузова отмечает 15-летие с начала своих съемок в «Доме-2»
15 мая
Поклонники Бузовой подозревают, что певицу снова бросил мужчина
14 мая
«Мужчина — это поступки?»: Бузова с шикарным букетом заинтриговала подписчиков
12 мая
«Что с ребрами?»: поклонники Бузовой подозревают, что у певицы началась анорексия

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.61
0.12 72.32
0.48
Гороскоп на 25 мая: Девы, правильно разыграйте карты!

Последние новости

19:47
«Это ничтожество»: Настасья Самбурская о своем отце — видео
19:27
Политолог объяснил, почему горожане обращались к Беглову с просьбой баллотироваться на пост губернатора Петербурга
19:11
Высокий уровень! Звезды обсуждают публикацию о Кудрявцевой в австрийской газете
18:55
Boeing — 737 авиакомпании Utair уже два часа кружит над аэропортом вылета
18:48
Ольга Бузова купила пятую квартиру в Москве за 60 миллионов рублей
18:29
«Красная машина» уступила: Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ — 2019
18:16
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие — видео
18:01
Видео: Политолог рассказал, в чем уникальность кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова
17:36
Потенциально опасный двойной астероид в форме алмаза приближается к Земле
17:15
Регионы России отметили готовность к переходу на «цифру» запуском змеев — видео
16:54
Видео: Александр Беглов рассказал, почему принял решение баллотироваться на пост губернатора Петербурга
16:50
Замглавы администрации Балашихи задержан за взятку в четыре миллиона рублей
16:35
Сын Рудковской отказывается фотографироваться без гонорара — видео
16:09
Live: Болеем за наших! — Любители хоккея поддерживают участников полуфиналов ЧМ-2019
15:56
Россия ответила на решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе
15:38
На Балтийском заводе Петербурга спущен на воду атомный ледокол «Урал»
15:15
Звезда «Обитаемого острова» попал в лечебницу из-за нескромного предложения
14:52
Кадеты из США научились управлять танком Т-64 в Узбекистане — видео
14:38
Морской трибунал ООН потребовал от России и Украины отчеты по инциденту в Керченском проливе
14:23
Нетрезвый мужчина открыл стрельбу у бара «Все хорошо» в Петербурге

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности. Проект Пятого канала был представлен Экспертному жюри в категории «Социально-ответственные СМИ».

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама