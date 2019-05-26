«Мятая штора»: Фанаты раскритиковали Боню в образе диснеевской принцессы

Известная телеведущая Виктория Боня в числе других звезд посетила международный Каннский фестиваль. Однако, в отличие от своих коллег из мира шоу-бизнеса, она не стала демонстрировать достоинства своей фигуры откровенными вырезами и глубоким декольте. Вместо этого, звезда предпочла перевоплотиться в принцессу Бель, знакомую всем по сказке «Красавица и чудовище».

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Для выхода в свет теледива выбрала пышное желтое платье, в котором даже устроила отдельную фотосессию. Кадрами, сделанными во время рабочего процесса, модель поделилась на своей странице Instagram.

«Обожаю каннский кинофестиваль за его неповторимую атмосферу и возможность поработать с интересными людьми над интересными проектами», — подписала публикацию Боня.

Instagram @victoriabonya

Только вот подписчики эмоций звезды не разделили. Образ светской львицы показался им совершенно безвкусным, а платье — непроглаженным.

«Мятая штора».

«Мятый желтый парашют».

«А погладить нельзя было?»

«Утюг дома забыли?»

«Почему оно такое мятое?» — удивились пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева поразила Канны эффектным декольте.