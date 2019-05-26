Жители Ростова-на-Дону засняли смерч над местным водохранилищем, известным как Ростовское море. Видео от 25 мая с необычным природным явлением появилось в группе ВКонтакте «Ростов Главный» и вызвало ажиотаж. Картина, более привычная для американских штатов вроде Канзаса или Небраски непривычна для юга России и комментарии под видео набрались самые разные.

«Небеса разгневались на Ростовчан»

«Ребята, где бункер? Куда прятаться? Или уже поздно?»

«Это капец, страшное дело в близи оказаться», — пишут пользователи.

Впрочем, не все поддались панике, среди комментаторов были предположения что это дождь или дым. Некоторые юзеры заявили, что в районе Черного моря такие явления вовсе не редкость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за торнадо надвигающегося на США, два миллиона американцев оказались под угрозой.