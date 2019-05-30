Фото: Ольга Бузова публично обсудила с Батрутдиновым свою грудь

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов провели откровенную беседу под прицелом камер. Звезды стали героями первого выпуска нового YouTube-шоу «Есть вопросы».

Батрутдинова и Бузову усадили за стол друг напротив друга. Каждый из участников шоу спрашивал другого о том, чего никогда не спросил бы в обычной жизни. Под столом рядом с обеими знаменитостями расположили педали — их Ольга и Тимур нажимали, если не верили в ответы друг друга.

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В ходе записи звезды обсудили самые интимные вопросы. Например, Бузова спросила, стоит ли ей увеличить грудь.

«Считаю, нет. Лично мое кредо — уж лучше нолик, но свой», — цитирует Батрутдинова Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бузова выложила фото из постели с обнаженным мужчиной.