На Пятом канале акция «День добрых дел» для Леры Верияловой

Сегодня вместе с фондом «Детские сердца» мы собираем деньги для 17-летней Леры. У нее — врожденный порок сердца. Сложная и крайне опасная операция — единственный шанс для семьи спасти дочь. Лекарства Лере уже не помогают, они только поддерживают общее состояние, но не лечат. Нужно действовать немедленно, счет уже идет на дни.

Провести уникальную операцию согласились голландские врачи. Но стоит процедура почти четыре миллиона рублей. Деньги для семьи неподъемные. О надеждах на спасение — смотрите в видеосюжете. Чтобы помочь, отправьте смс на номер 7195 и укажите цифрами сумму пожертвования.

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