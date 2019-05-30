В нескольких районах Москвы наблюдалось подтопление улиц после сильного ливня с градом.

Затопленным оказался тоннель, связывающий подмосковные Балашиху и Железнодорожный. Автомобильное движение было прекращено. Экстренные службы оперативно устранили затопление.

Больше всего осадков выпало на западе, юго-западе и центре столицы — до 25 миллиметров. Месячная норма осадков для мая в Москве — 51 миллиметр. Мосводосток назвал ситуацию с потоплением улиц некритичной.

Мощный ливень с грозой и градом накрыл Москву во второй половине дня 30 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о бушевавшем в Новосибирске урагане.