МАК проведет расследование в связи с утечкой данных по катастрофе в «Шереметьево

В связи с последними публикациями в прессе по вопросам авиакатастрофы с самолетом Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии» Межгосударственный авиационный комитет (МАК) намерен провести служебное расследование. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

Отмечается, что МАК обращается к СМИ с просьбой направить аудио-, видео- подтверждения опубликованных высказываний ведущего эксперта комитета Владимира Кофмана, который якобы раскрыл основную версию МАК относительно причин катастрофы 5 мая. При этом сам Кофман в расследовании не участвует.

Выяснением обстоятельств дела занимается техническая комиссия, в состав которой входят представители «Аэрофлота», «Гражданских самолетов Сухого» и Росавиации.

На данный момент МАК ведет расследование причин авиакатастрофы в московском «Шереметьево».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Межгосударственный авиационный комитет может опубликовать отчет о катастрофе в «Шереметьево» с участием Superjet 100 уже 5 июня.