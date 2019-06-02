Российские военные доставили в сирийскую деревню продукты и лекарства

Российские военные ни на один день не прекращают в Сирии своей гуманитарной миссии. Деревня Мадияра, что всего в нескольких километрах от Дамаска, была разрушена боевиками почти полностью. Ее жители сегодня возвращаются домой, но без поддержки со стороны России им попросту не выжить.

В Мадияре, едва начавшей оправляться от войны, сегодня проблем не меньше, чем у любого пострадавшего от боев населенного пункта Сирии. Даже накопившийся за годы оккупации мусор собрать и вывезти — большая проблема.

«Мы благодарим военных России за гуманитарную помощь. Это очень важно, потому что эта помощь очень бедным людям. У нас и так сейчас много проблем, мало машин для вывоза мусора, проблемы с водой и электричеством и дефицит продовольствия», — говорит Юсиф Хамис, глава деревни Мадияра.

А самая большая проблема — продовольствие. Этот пригород Дамаска только начали восстанавливать после тяжелых боев за его освобождение. Магазины не работают, мелкие лавочки не справляются. Две с половиной тонны продуктов, которые сегодня пришли с конвоем, смогут обеспечить едой несколько сот семей.

«М ука в пакете, чай, рис и консервы мясные. У нас в магазинах, конечно, есть такие продукты, но мало. Да и денег не хватает. Так что помощь очень кстати», — рассказывает местная жительница Бушра Хамис.

Всего с начала процесса урегулирования конфликта в Сирии российский Центр по примирению враждующих сторон провел более двух тысяч гуманитарных акций. Обеспечив продуктами около миллиона нуждающихся сирийцев.

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