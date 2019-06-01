Бузова может разбогатеть на скандале вокруг дизайнерской одежды

, 19:43 219

По мнению представителей индустрии моды, стоимость рекламы на страницах певицы в соцсетях только вырастет.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Тема:
Ольга Бузова 473

Ольга Бузова может разбогатеть на скандале вокруг дизайнерской одежды, полагают представители индустрии моды. Заявление Ксении Собчак, что известный дизайнер не хочет, чтобы Бузова носила его вещи, певица может использовать для собственного продвижения и поднять расценки на рекламу в своих аккаунтах в соцсетях. Некоторые даже высказали готовность поддержать ее в этом.

Так, режиссер люксовых fashion-шоу Артем Кривда в интервью URA.RU посоветовал Бузовой поиграть на ситуации — разжечь в своем дворе огромный костер и показательно сжечь в нем все вещи от Balenciaga.

«В ее поддержку я даже сам приду и брошу в огонь две пары по 60 тысяч рублей за каждую. Тогда представители марки, чтобы сгладить противоречия, могут, например, пригласить ее на съемки», — сказал Кривда.

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При этом дизайнер уверен, что именно из-за известности Бузовой Собчак заговорила о ней — чтобы этими хайповыми сплетнями привлечь дополнительное внимание к своему шоу.

«Уверен, что до этого скандала дизайнеры Balenciaga не слышали ни о какой русской Оле Бузовой и даже не подозревали о ее существовании», — предположил Кривда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на сторону Ольги Бузовой в скандале вокруг одежды бренда Balenciagа встал стилист Александр Рогов, назвавший поведение Ксении Собчак неэтичным. Сама певица заявила, что «без проблем» вернет Демне Гвасалии куртку за 300 тысяч рублей и кроссовки за 60 тысяч.

Тема:
Ольга Бузова 473
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