В Курске на ограде детского сада появилась колючая проволока. По официальной версии — чтобы никто не пытался проникнуть на закрытую территорию. Местные жители негодуют — через забор разве что мальчишки за улетевшим мячом лазали. Неужели они настолько опасны? Один из юных футболистов получил серьезную травму: распорол руку. И только когда эта история попала в региональные СМИ, заведующая распорядилась демонтировать проволоку.

«В беседе с сотрудниками детского сада, которые работали здесь раньше, так как я работаю недавно, было выяснено, что эта проволока была установлена для того, чтобы посторонние люди — в основном это бомжи, — не проникали на территорию детского сада для того, чтобы копаться в мусорных баках», — объясняет необычную меру заведующая детским садом Анна Журавлева.

Родственников пострадавшего ребенка оправдания руководства детского сада не убедили. Они намерены обратиться во все возможные инстанции. Инцидентом уже заинтересовался региональный комитет образования и науки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в костромском ЖК «Венеция» устроили «потемкинский» детский сад.