Российские военные отвергли обвинения в перехвате истребителя-разведчика США

Американские военные пожаловались на перехват американских разведчиков «Посейдон» российскими истребителями Су-35. Всего было три сближения, и второе, по мнению ВВС США, было небезопасным.

В Минобороны РФ прокомментировали инцидент, рассказав подробности. 4 июня российские средства ПВО заметили неопознанный объект в небе возле сирийской военной базы Хмеймим. В небо был поднят Су-35, который идентифицировал гостя как самолет-разведчик Р-8А «Посейдон».

Российский истребитель сопровождал американца, пока тот не поменял траекторию полета. Спустя три часа ситуация повторилась. В Минобороны РФ подчеркнули, что действия наших летчиков соответствовали международным нормам, а со стороны американского командования официальных претензий не поступало.

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