Российский сухогруз забросило штормом в территориальные воды Украины

Мощный шторм забросил российский сухогруз «Мелита» в территориальные воды Украины. Судно тут же задержали пограничники Незалежной, и направили экипаж на допрос. Капитана обвинили в незаконном пересечении границы. Впрочем, практически сразу, моряков отпустили: на территорию Незалежной моряки зашли не нарочно. Украинские пограничники сопроводили их на судно. Шторм к тому времени уже стих. Сейчас сухогруз двигается в пункт назначения, порт Констанца.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ЧП в Азовском море — там ищут российского матроса, который выпал за борт буксира. Сначала его пытались отыскать другие моряки, позже на помощь пришли сотрудники МЧС.