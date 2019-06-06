На высшем уровне в Петербурге проходит не только официальная часть ПМЭФ, поражает размахом культурная программа.

Вечер участники и гости провели в Михайловском театре. Там состоялся гала-концерт звезд классического балета, который всегда был визитной карточкой Санкт-Петербурга. На другой площадке гостей радовала группировка «Ленинград», выступления Сергея Шнурова всегда пользуются на форуме большой популярностью.

Не менее насыщенной программа будет и 6 июня. Это выставки, спектакли, различные экскурсии. К примеру, участники форума смогут посетить легендарный ледокол «Красин». А концерт классической музыки и вовсе уникальный — симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга, Денис Мацуев и Валерий Гергиев в Мариинском театре.