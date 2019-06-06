Видео: Международный экономический форум стартовал в Петербурге

, 11:13 Эфирная новость 45

Основные мероприятия начнутся днем, всего запланировано свыше 120 деловых встреч, панелей и дискуссий.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, Пятый канал

Тема:
ПМЭФ-2019 17

В Петербурге начал работу Международный экономический форум. Официальная церемония состоится днем 6 июня, но уже в сейчас идет первая дискуссия, участники которой обсуждают возможности роста российской экономики.

Сегодня в программе десятки докладов и сотни деловых встреч. Среди главных тем — энергетика, транспорт, цифровые технологии в предпринимательстве и международное сотрудничество. В этом году все мероприятия форума будут проходить под девизом «Формируя повестку устойчивого развития». В общей сложности планируется провести больше 120 деловых мероприятий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ПМЭФ встречает гостей в Санкт-Петербурге.

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