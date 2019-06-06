ПМЭФ-2019 начался с традиционного забега на пять километров

Для многих участников ПМЭФ-2019 начался в 7 утра в четверг, 6 июня. На Исаакиевской площади стартовал традиционный забег. Дистанцию в пять километров преодолели больше 200 человек — это спортсмены, журналисты и представители деловых кругов.

Маршрут проходил по историческому центру Северной столицы. Специальным гостем забега стал заслуженный мастер спорта Александр Карелин.

«Если ты смог заставить себя найти в своем сложном распорядке время для того, чтобы заняться спортом, то и во всем остальном у тебя будет чуть больше порядка. Я в этом уверен, ну и добавляется такое сложное сочетание, как упорство и самодисциплина».

После финиша участников забега наградили памятными призами. По словам спортсменов, бодрая разминка дала заряд энергии перед серьезными деловыми мероприятиями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ПМЭФ встречает гостей в Санкт-Петербурге.