Видео: Николя Саркози вышел на пробежку по парку в Петербурге

Посетители Михайловского сада в Петербурге стали свидетелями ежедневной рутины политических деятелей. На пробежку по живописному парку вышел бывший президент Франции Николя Саркози. В Северную столицу он приехал для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

Очевидцы тренировки политика засняли небольшой фрагмент спортивного занятия на видео. В кадре Саркози в спортивных шортах пробегает по одной из дорожек сада в компании двоих мужчин. Экс-глава Франции здоровается с автором видео и машет ему рукой.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, торжественное открытие ПМЭФ-2019 пройдет в четверг, 6 июня.