Председатель правления ФК «Открытие» рассказал о сроках продажи госпакета банка

Председатель правления финансовой корпорации «Открытие» Михаил Задорнов в беседе с МИЦ «Известия» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) рассказал о сроках продажи банка после слияния с «Бинбанком». По словам Задорнова, размещение акций на торгах произойдет в 2021 году.

В послании президента к Федеральному собранию 2017 года Владимир Путин отметил, что банк, появившийся в результате слияния, должен быть продан — таким образом будет снижена доля участия государства в банковском секторе экономики.

Как пояснил Задорнов, у корпорации есть стратегия на ближайшие три года, которая «предусматривает достаточно хорошую прибыль» в этот период.

«Если мы эту прибыль обеспечим, в следующем году только банк „Открытие“ принесет порядка миллиарда долларов», — рассказал он.

Также глава ФК рассчитывает получить 15-20% от других видов бизнеса, связанных, например, со страховой и пенсионной деятельностью. В таком случае, полагает Задорнов, в 2021 году уже можно будет говорить о размещении акций «Открытия» — ожидается, что на продажу будет выставлено до четверти акций.

«Мы не сомневаемся в выполнении своих бизнес-целей, помешать могут только какие-то внешнеэкономические или внешнеполитические негативные факторы. Но, на мой взгляд, пик этих негативных факторов мы прошли, и это тоже не должно помешать продаже первого пакета „Открытия“», — поделился планами председатель правления ФК.

Как сообщил Задорнов, продать пакет акций планируется как минимум за 1,3 капитала банка к моменту продажи.

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