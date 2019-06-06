Председатель правления ФК «Открытие» рассказал о сроках продажи госпакета банка

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Михаил Задорнов сообщил МИЦ «Известия» о том, что к продаже четверти акций банка корпорация будет готова к 2021 году.

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Фото, видео: ТАСС / Андрей Махонин, Пятый канал

Тема:
ПМЭФ-2019 19

Председатель правления финансовой корпорации «Открытие» Михаил Задорнов в беседе с МИЦ «Известия» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) рассказал о сроках продажи банка после слияния с «Бинбанком». По словам Задорнова, размещение акций на торгах произойдет в 2021 году.

В послании президента к Федеральному собранию 2017 года Владимир Путин отметил, что банк, появившийся в результате слияния, должен быть продан — таким образом будет снижена доля участия государства в банковском секторе экономики.

Как пояснил Задорнов, у корпорации есть стратегия на ближайшие три года, которая «предусматривает достаточно хорошую прибыль» в этот период.

«Если мы эту прибыль обеспечим, в следующем году только банк „Открытие“ принесет порядка миллиарда долларов», — рассказал он.

Также глава ФК рассчитывает получить 15-20% от других видов бизнеса, связанных, например, со страховой и пенсионной деятельностью. В таком случае, полагает Задорнов, в 2021 году уже можно будет говорить о размещении акций «Открытия» — ожидается, что на продажу будет выставлено до четверти акций.

«Мы не сомневаемся в выполнении своих бизнес-целей, помешать могут только какие-то внешнеэкономические или внешнеполитические негативные факторы. Но, на мой взгляд, пик этих негативных факторов мы прошли, и это тоже не должно помешать продаже первого пакета „Открытия“», — поделился планами председатель правления ФК.

Как сообщил Задорнов, продать пакет акций планируется как минимум за 1,3 капитала банка к моменту продажи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин представил свое видение развития экономики России.

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