Алексей Кудрин рассказал, как будет расти экономика России

Руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал свой прогноз темпов роста российской экономики в 2019 году. По его мнению, экономика будет расти, но не такими темпами, чтобы выйти на уровень мировых показателей. Об этом он заявил в четверг, 6 июня, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

Согласно прогнозам Кудрина, потенциал роста экономики РФ в текущем году составит около 2%. Причиной такого роста Кудрин видит, в том числе и отток капитала из РФ, после ареста основателя фонда Baring Vostok американского бизнесмена Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». По данным Кудрина к настоящему моменту из российской экономики выведено 40 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представители крупных американских компаний прибыли в Петербург для участия в форуме, несмотря на объявленный после ареста Калви, бойкот.