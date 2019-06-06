Ленобласть в ходе ПМЭФ подпишет соглашений на рекордные 921,5 миллиарда рублей

Ленинградская область в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) подпишет порядка четырех десятков соглашений на рекордные 921,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко в беседе с МИЦ «Известия» в первый день работы ПМЭФ в четверг, 6 июня.

«В этом году мы побьем все мыслимые и немыслимые рекорды регионов в рамках Петербургского экономического форума за последние годы, за последнюю историю. Мы подпишем соглашений на 921,5 миллиарда рублей. Это действительно очень крепкая цифра. Порядка 40 соглашений, но не все будут денежные. Не случайно девиз стенда Ленинградской области: «От инвестиций в Ленинградскую область к инвестициям в человеческий капитал», — рассказал он.

Целый ряд этих соглашений связан с профессиональной подготовкой молодежи, так как область заинтересована, чтобы ребята оставались здесь работать, уточнил глава региона. Дрозденко рассказал и о наиболее перспективных отраслях экономики. В первую очередь он указал на традиционную сферу — портовые комплексы.

«Мы видим, что последние десять лет минимум на 10% возрастает грузооборот портовых комплексов Ленинградской области, и от этого растет инфраструктура: портовая, железнодорожная, автомобильная, строятся новые предприятия. Не случайно крупнейший инвестпроект, который мы будем подписывать в рамках ПМЭФ — это комплекс по переработке газа, (в котором примут участие — Прим. ред.) „Росхимальянс“ совместно с „Газпром“. Переработка газа, производство сопутствующих продукций из газа, отбор жирного газа, отправка в трубу на Европу сухого газа. То есть, такой многопрофильный химический комплекс», — отметил он.

Отдельно Дрозденко упомянул и традиционных бизнес-партнеров области, с кем ранее были подписаны миллиардные соглашения. В частности, это, «Еврохим», «Рокосантехника», фармацевтическая компания «Глория».

«Второе направление, конечно, производство продукции сельского хозяйства и продуктов питания. Мы прекрасно понимаем: агломерация Санкт- Петербурга и Ленинградской области почти восемь миллионов человек, которые хотят кушать, и конечно мы будем увеличивать объемы производства сельхозпродукции, а главное производить новые виды сельхозпродукции. Например, недавно мы стали одними из лидеров России по производству свежей форели — все идет на рынки Санкт-Петербурга. Мы становимся лидерами России по производству мягких сыров — основной потребитель рынки Петербурга. У нас активно развивается тепличное хозяйство, и наши помидоры, огурцы, кабачки сегодня заслуженно пользуются популярностью в Санкт-Петербурге. Почему? Их сорвали, и через два часа они на прилавках петербуржцев, их не надо везти, их не надо подрабатывать, им не надо зреть в пути. Вот готовый свежий томат — бери и кушай», — рассказал он.

Дрозденко отдельно остановился и на цифровизации, современных «умных» технологиях. Он привел в пример два уже подписанных соглашения, одно из которых предполагает производство различных смарт-компонентов для технологии «Умный город», в том числе для усовершенствования детских площадок и велосипедных дорожек.

Второе соглашение предусматривает развитие производства гофрокартона для упаковки.

«Вы знаете, что Ленинградская область год назад первая заявила: „Мы больше не используем пластик“. Только бумажные стаканчики, только бумажные тарелочки, деревянные вилки и ложки, то есть экология. И вот как раз это предприятие будет производить, в том числе упаковку из гофрокартона опять-таки по современным технологиям», — пояснил он.

Губернатор также подробно остановился на теме размещения аэропорта возле поселка Сиверский. Он уточнил, что на данный момент получено одобрение пока на первые два этапа строительства.

«Мы хотим забрать все грузоперевозки северо-запада на аэропорт Сиверский, потому что большая взлетная полоса, могут садиться тяжелые грузовые самолеты, и это облегчение в том числе для аэропорта Пулково, потому что он может тогда иметь резерв для пассажирской современной авиации. И второе, мы хотели забрать коммерческую авиацию, это небольшие воздушные суда, как частные, так и нечастные. Но это именно коммерческая авиация, которая делает ограниченные пассажирские перевозки, либо на дальние расстояния современными реактивными самолетами, либо на небольшие расстояния, но уже более простыми винтовыми или турбовинтовыми самолетами. Первый этап — это реконструкция самой полосы и все, что связано с навигацией и ограждением. Это не самый дорогой этап, он оценивается примерно в пять-семь миллиардов рублей. А вот последующие этапы более серьезных объемов, в том числе складских, терминальных, инженерных и так далее, это потребует более серьезных инвестиций. Мы хотим в первые три года выйти на карго-авиацию, затем еще год выйти на коммерческую авиацию, ну а дальше как согласуем действия с Минтрансом и Росавиацией», — объяснил он.

Дрозденко рассказал и о реализации нацпроектов в регионе.

«У нас по каждому из нацпроектов есть своя фамилия ответственного человека, который этот нацпроект реализует, при чем по вертикали. На уровне правительства, муниципалитета и на уровне госуправления — это уже госучреждения, которые в него вовлечены. И ответственность, соответственно, будет тоже персональная. Самое главное — нельзя делать обезличенными нацпроекты, должны быть как свои герои, так и те ответственные, кто будет их реализовывать. И, наверное, еще самое главное — мы полностью подтвердили свое софинансирование по национальным проектам», — подчеркнул губернатор.

Это стало возможным благодаря тому, что экономика области в настоящее время на подъеме и имеет твердый бюджет, пояснил он.

Также региональные власти продолжают развитие современных технологичных производств в нефтегазовой сфере в сотрудничестве с «Новатэком», «Газпромом», «Еврохимом» и другими.

Вместе с тем, Дрозденко отметил, что область не стремится делать акцент только на нефтехимии, но и на других отраслях.

«Не случайно у нас появляются современные фармакологические предприятия, предприятия по лесопереработке. У нас уже создано три предприятия, которые имеют 100% переработку леса. Даже щепа и опилки идут в производство», — рассказал он.

Он также отметил, что это касается не только крупных производств, и привел в пример молочный комбинат «Галактика», который работает в Гатчине совместно с компанией Valio.

Рассказал губернатор и о своем стиле руководства.

«Любое управление должно иметь систему „кнута и пряника“ — никто ничего лучшего еще не изобрел. И неслучайно своих сотрудников правительства я оцениваю каждый месяц, у меня есть такая форма как кадровый совет. Обозначены 32 показателя работы за месяц и ничего нет личного, мы оцениваем каждого руководителя по этим показателям, и если кто-то допускает необъективные падения по тому или иному показателю в процентном соотношении, он лишается премии», — рассказал он.

Затронул Дрозденко и актуальную, пожалуй, для большинства российских регионов, тему транспорта.

«Транспортные узлы надо развязывать — в этом заинтересован и город, и Ленобласть. Уже сегодня на границе города появились новые города–спутники, это и город Мурино, и город Кудрино, не за горами город Бугры. И значительная часть этих людей проживает в Ленобласти, но работает в Петербурге. Главное, что они утром должны комфортно уехать на работу, а вечером комфортно вернуться, поэтому и хорошо, что мы договорились с городом, и я за это благодарен соседям, что мы решили совместно софинансировать такие проекты. Эти развязки нужны как Петербургу, так и Ленобласти. Я думаю, что как раз за счет партнерских отношений и за счет поддержки Минтранса и софинансирования не обойтись. Мы в ближайшие пять лет основные узловые проблемы решим», — подытожил губернатор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ПМЭФ-2019 привлечет в Санкт-Петербург 120 миллиардов рублей.