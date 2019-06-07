Вокруг ПМЭФ: Спорт и высокие гости — видео

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Экономический форум не только об экономике — гости Северной столицы находят время и для спорта.

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Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев, Пятый канал

Тема:
ПМЭФ-2019 37

В Петропавловской крепости 6 июня открыли символический Парк футбола Евро-2020: Петербург завоевал право на проведение части матчей. А затем все желающие вышли на мини-поле.

Вечером участники и гости форума сыграют в сквош и хоккей. Все в прекрасной спортивной форме. Утром больше двухсот политиков и бизнесменов вышли на традиционный забег по центральным улицам города. Журналисты особо отметили Николя Саркози. Бывший президент Франции выбрал дорожки Михаловского сада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом дне ПМЭФ-2019 в Петербурге.

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