Земфира прервала почти годовое молчание ради ПМЭФ

Главная тема дня: Петербургский экономический форум. Перейдем к его неофициальной и часто закрытой для посторонних глаз части.

Участники и спонсоры форума словно соревнуются кто чем удивит светскую публику? Развлечения на любой вкус. Например, афро-американские музыканты играют джаз. Для государственников поют «Любэ» для рокеров — Гарик Сукачев. Ну и Земфира, которая, к радости поклонников, прервала почти годовое молчание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о спортивной части Петербургского международного экономического форума. Участникам предоставлены всевозможные спортивные развлечения, а на пробежке можно увидеть, к примеру, Николя Саркози.