Земфира прервала почти годовое молчание ради ПМЭФ

, 4:40 Эфирная новость 68

Участники и спонсоры форум предоставили гостям культурные развлечения на любой вкус.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Пятый канал

Тема:
ПМЭФ-2019 41

Главная тема дня: Петербургский экономический форум. Перейдем к его неофициальной и часто закрытой для посторонних глаз части.

Участники и спонсоры форума словно соревнуются кто чем удивит светскую публику? Развлечения на любой вкус. Например, афро-американские музыканты играют джаз. Для государственников поют «Любэ» для рокеров — Гарик Сукачев. Ну и Земфира, которая, к радости поклонников, прервала почти годовое молчание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о спортивной части Петербургского международного экономического форума. Участникам предоставлены всевозможные спортивные развлечения, а на пробежке можно увидеть, к примеру, Николя Саркози.

Тема:
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