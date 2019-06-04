Бузова спустила собак на неверного возлюбленного и отменила моду на разводы

Ольга Бузова поздравила саму себя с успешной премьерой клипа на песню «Водица», которую активно анонсировала последнее время.

«Тири-Тири, мои хорошие! Ну, что теперь официально можно поздравить нас всех с премьерой. И с первым местом в iTunes через 2 часа, после того, как песня стала доступна!» — написала певица на своей странице в Instagram.

Instagram @buzova86

Бузова не скрывает, что играет в клипе саму себя. Она предстает в образе обманутой женщины, которой изменяет накаченный красавчик, а пока она в поте лица вкалывает на гастролях, тратит честно заработанные миллионы. Однако в конце ролика певица хладнокровно мстит за свои страдания — выгоняет изменника из замка в одних трусах и спускает на него злобных доберманов.

«Это песня о том, как падает ценность сказанного Слова, о том, как люди стали относиться друг к другу ради получения мимолетной выгоды! Дружба ради поездок куда-то, вечеринки ради сторис, любовь ради лайков. Каждый пытается развести другого ради какой-то, зачастую мимолетной выгоды», — пояснила Бузова тем, кто не понял.

Певица пишет, что мечтает любить одного партнера всю жизнь и провозглашает: «Я отменяю моду на разводы». Однако пользователи с первого взгляда распознали в клипе плагиат, о чем поспешили упрекнуть Ольгу в комментариях.

«Своровала образ у Джей Ло!»

«Клип плагиат! Слизано с Джей Ло!»

«Зачем так тупо копировать Дженнифер! Притом ладно какой-нибудь старый всеми забытый образ. Но взять образ, который сейчас активно транслируется Лопес, и с которым она поедет в турне, — просто верх наглости»

«Бедная JLo! Надеюсь, она не увидит эту жалкую пародию…»

«JLo с ее „El anillo“ рыдает в голос…» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по случаю премьеры клипа «Водица» Ольга Бузова закатила грандиозную вечеринку с участием звездных гостей, на которой помирилась с Ксенией Собчак.