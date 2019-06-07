Видео: В Сербии объявлен режим стихийного бедствия

Режим стихийного бедствия объявлен в Сербии. Из-за проливных дождей, которые не прекращаются уже больше недели, реки вышли из берегов. По всей стране подтоплены сотни зданий, уничтожено 16 мостов. Спасатели и военные проводят массовую эвакуацию: из зоны бедствия уже вывели 300 человек. Прогнозы синоптиков неутешительны: осадки пока не ослабнут.

А в Нидерландах мощный шторм в некотором смысле сыграл на руку полиции. В ангаре рядом с упавшим деревом обнаружили подпольную нарколабораторию. Там очищали кокаин. Партия — одна из самых крупных за всю историю страны. Преступников пока не задержали — им удалось сбежать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в российских регионах бушуют дожди и ветра.