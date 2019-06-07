В самом разгаре: Как проходит второй день ПМЭФ-2019

, 15:20 Эфирная новость 55

Участники форума начали работу с делового завтрака, посвященного проблемам бизнеса в РФ.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, Пятый канал

Тема:
ПМЭФ-2019 49

Важных заявлений и решений ожидают на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), и аномальная жара этому не помешает. В пятницу, 7 июня, запланированы ключевые мероприятия.

Например, топ-менеджеры 50 крупнейших российских концернов встречаются с представительной делегацией бизнесменов из КНР. Китай — крупнейший экономический партнер нашей страны. Бизнесмены ждут приезда Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. А сразу после — начнется основное пленарное заседание ПМЭФ-2019 с выступлением российского президента. Делегаты интенсивно трудятся с самого утра.

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Любой день правильно начинать с хорошего завтрака. А второй день Петербургского экономического форума с завтрака делового, на котором старт обсуждению дала тема бизнеса и его проблем. Председатель правления Сбербанка и ведущий встречи Герман Греф констатировал, что заниматься бизнесом в России легко лишь 10% участников. Хотя и у государства к бизнесу есть свои претензии.

Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Бизнес у нас еще по старинке работает: заработал — за границу, заработал — в офшор. Большую часть предпринимателей мы, скажем так, развратили — не буду вкладывать, пока не дадите преференций. И третий бизнес есть, который работает. На него как раз и надо делать ставку».

Кроме того, Антон Силуанов заявил, что подготовил предложения по снижению ответственности бизнеса за экономические преступления. Это уже обсуждается с правоохранительными органами, и они, например, прокуратура, активно идут навстречу.

Юрий Чайка, генеральный прокурор РФ: «В прошлом году по требованиям прокуроров изменено и отменено почти 30 тысяч незаконных актов, создававших административные барьеры для предпринимателей и инвесторов».

А пока не все деловые вопросы можно решать именно по причине политической конъюнктуры, считает Герхард Шредер, председатель совета директоров «Роснефти». Речь о проекте «Северный поток — 2» и его маршруту через территорию Дании. Шредер уверен, что на датчан давят США, но надеется, что диалог между странами возобновится после того, как скандинавы переизберут правительство.

«Мы сможем провести наш проект. Он интересен не только для Германии, он дает нам надежду и основания для дальнейшего развития отношений. Надеюсь, проект успешно завершится, и, надеюсь, мы сможем вам с радостью рассказать об успешном завершении проекта. И в следующем году, на форуме, будем отмечать это, и пить уже, наверное, не сок».

Например, кофе, который участникам форума наливает робот-бариста. А по соседству его коллега — деятель искусства. Чтобы привлечь внимание участников к стенду, используются разные маркетинговые фишки. Например, как робот-художник. Какое-то время он сканирует лицо, затем в течение трех минут пишет портрет маркером. Говорят, женские портреты получаются у него хуже.

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Впрочем, такие стенды не отвлекли участников форума от главного — деловой повестки дня. И самое важное из последних подписанных соглашений — это соглашение о передаче полигона химических отходов под Санкт-Петербургом в ведение Минприроды. По словам главы Северной столицы Александра Беглова, решить вопрос рекультивации Петербургу было не под силу, поэтому пришлось пойти на такой шаг. И в ближайшие шесть-семь лет проблему устранят.

Тема:
ПМЭФ-2019 49
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