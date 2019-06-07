Видео: Жара в Петербурге сменилась градом с перепелиное яйцо

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Ясная погода на Юго-Западе города испортилась. Жители районов пожаловались на сильный град и проливные дожди.

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Фото, видео: ТАСС / DPA /Picture-alliance, Instagram @sergeikasevich

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Погода 3808

Солнечное небо затянуло серыми тучами во второй половине дня в Петербурге. Если жители центральных районов дождались только дождя и немного освежились, то на Юго-Западе град едва не поразбивал окна машин, но ничуть не напугал петербуржцев. В Волосово гремит гроза, но до Северной части города, скорее всего, не дойдет.

Но некоторые жители Юго-Западных районов были напуганы и отметили, что такой крупный град видят первый раз в жизни.

Inastagram @irinapolivtsevaspb

Самые крупные осадки выпали в районе Горелово. Градины падали на землю размером с перепелиное яйцо.

Instagram @pupsik_lenka

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1988 года. Такой жары в городе не было уже 30 лет.

Тема:
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