Филарет категорически отказался принять томос и объяснил почему

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Бывший глава неканонического Киевского патриархата и главный идеолог автокефалии теперь говорит, что томос переводит украинскую православную церковь из одной зависимости в другую.

Фото: ТАСС/ZEUS

Тема:
Украинский кризис 24

Бывший глава неканонического Киевского патриархата украинской православной церкви Филарет Денисенко, получивший в раскольнической украинской церкви титул почетного патриарха, категорически отказывается принять выданный Киеву Константинополем томос. Как сообщает ФАН, главный идеолог автокефалии пояснил, что документ просто переводит украинскую церковь из одной зависимости в другую. Он ограничивает юрисдикцию ПЦУ границами страны и лишает ряда других важных прав.

«Мы не знали содержания томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию», — приводит агентство словам Филарета.

Патриарх обвинил в расколе, образовавшемся в так называемой ПЦУ, ее нынешнего главу Епифания, который, по словам Филарета, нарушил договоренности, достигнутые на «объединительном соборе».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 24 мая Филарет Денисенко сорвал заседание созванного Епифанием синода, отказавшись подписывать устав ПЦУ.

Тема:
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