День России празднуют в среду, 12 июня, в Парке 300-летия Петербурга. В рамках молодежного массового патриотического мероприятия жители и гости Северной столицы могут посетить интерактивный тир, попробовать сдать нормы ГТО, ознакомиться с экспонатами выставки военной амуниции и средств связи.

Глава Петербурга Александр Беглов побывал на праздничной площадке. Особое внимание градоначальник уделил палатке-музею, где были представлены артефакты, найденные поисковиками в ходе раскопок на местах сражений Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что во время праздничного концерта глава Петербурга вручил паспорта юным жителям Петербурга — победителям всероссийского конкурса «Мы — граждане России».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Беглов провел заседание по вопросам подготовки к Евро-2020.