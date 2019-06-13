Конец слухам? Няню ребенка Меган Маркл попросили соблюдать секретность

Меган Маркл и принц Гарри попросили няню своего ребенка соблюдать секретность. Помощнице герцога и герцогини Сассекских даже пришлось подписать соответствующее соглашение, по которому она обязуется не разглашать информацию о жизни монаршей четы. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на автора книг о королевской семье Кэти Николл.

Вероятно, родителям Арчи пришлось принять такое решение, чтобы избежать лишних слухов, которые регулярно возникают вокруг Гарри и Меган. Так, недавно стало известно, что одна няня маленького принца даже сбежала от королевской особы, поскольку та практически не подпускала помощницу к малышу.

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Судя по всему, отношения герцогини с новой няней складываются более успешно. Они даже разделили обязанности между собой. Как пишет Lenta.ru, помощницу освободили от необходимости приезжать по вызову в ночные часы. В это время за малышом присматривает сама Меган.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британцы ждут объявления о новой беременности Меган Маркл.