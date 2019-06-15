Оконфузившаяся Бузова опубликовала фото из космического пространства

Ольга Бузова нередко делится с подписчиками житейской мудростью. Однако на этот раз звезда опростоволосилась, допустив ошибку в указании единицы измерения, ведущая телестройки нечаянно «запустила» себя в космос.

На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, сделанный на борту самолета. Фото артистка сопроводила пространным размышлением об отношениях и о том, что ни возраст, ни расстояние не могут помешать настоящей любви. Многие поклонники Бузовой сочли ее слова мудрыми. Вот только Ольга, рассуждая о чувствах на расстоянии, ошиблась в подсчете этого самого расстояния — девушка указала, что находится далеко за пределами земной атмосферы.

«Пишу об этом в самолете на высоте тысячи километров», — уверяет телеведущая.

Instagram @buzova86

Стоит отметить, что средняя высота полета воздушных судов — около 12 километров. На уровне, о котором пишет Ольга, уже располагается мезосфера — в этом пространстве могут находиться только космические корабли. Даже искусственные спутники запускаются на куда меньшую высоту. К примеру, высота МКС — 408 километров.

Ошибку сразу же заметили многие подписчики Бузовой.

Гороскоп на 15 июня: Тельцы, время заниматься сексом!

«Ольга, видимо, пишет из космического корабля!»

«Тысячи метров, Олечка!» — поправили звезду фолловеры.

Несмотря на замечания пользователей, текст публикации Ольга править не стала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бузова в сверкающих трусах смутила своих поклонников.