«Я носила ее на руках»: Директор Юлии Началовой рассказала о своем сне

, 5:24 Фото 174

Певица приснилась директору впервые после смерти. Анна Исаева поделилась со своими подписчиками необычными ощущениями.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @isaeva.anya

Тема:
Юлия Началова 139

Директор покойной певицы Юлии Началовой рассказала о том, что исполнительница ей приснилась. Анна Исаева очень удивилась — Юлия приснилась ей впервые после смерти и это было очень необычно.

«Весь сон я носила ее на руках. В прямом смысле. Вокруг галдели люди, их было много, а я уставала, присаживалась, и опять несла», — написала Анна в своем Instagram.

Instagram @isaeva.anya

Читайте также

Гороскоп на 17 июня: Займитесь любовью с ветрами перемен, Львы!

Как призналась директор Юлии, по мнению сведущих людей, Анна до сих пор «поддерживает» свою бывшую подопечную, как поддерживала ее при жизни. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Смерть 38-летней певицы потрясла ее родных, близких и поклонников. Некоторые из них усматривают необычные явления на местах, связанных с Юлией.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как некоторые поклонники Юлии «заряжают» на ее могиле воду и кремы. По их словам, жидкости после такой «подзарядки» получают чудодейственные свойства — разглаживают морщины, помогают при подагре, сводят мозоли и даже подтягивают грудь.

Тема:
Юлия Началова 139
8 июн
Стали известны подробности фильма о певице Юлии Началовой
5 июн
Александр Панайотов попросил оставить Началову в покое
3 июн
Наследство Началовой оценили в 100 миллионов рублей
1 июн
Евгений Алдонин забрал дочь у родителей Юлии Началовой
28 мая
«Ничего сверхъестественного»: PR-директор Началовой о ее способностях — фото
24 мая
«А солнце здесь особенно яркое» — на могиле Началовой поклонники «заряжают» воду
22 мая
Историк моды Васильев получит платья из гардероба Юлии Началовой
21 мая
Российские звезды снялись в трогательном клипе в память о Началовой — видео
14 мая
«Реву навзрыд!»: российские звезды записали песню в память о Юлии Началовой
11 мая
Что стало с дочерью Началовой: Евгений Алдонин с супругой опекают Веру — видео

Читайте также

+14° Днём +21°
Ночью +12°
64.43
-0.20 72.70
-0.31
Гороскоп на 17 июня: Займитесь любовью с ветрами перемен, Львы!

Последние новости

6:12
Нонна Гришаева порадовала поклонников стройной фигурой
6:01
Высший пилотаж: Видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
5:50
76-летний программист из Петербурга вышел в финал конкурса «Цифровой прорыв»
5:39
Видео: Экс-глава генштаба ВСУ рассказал об ошибочной атаке батальона «Донбасс»
5:24
«Я носила ее на руках»: Директор Юлии Началовой рассказала о своем сне
4:59
Фото: 18 человек погибли в Венесуэле после падения автобуса в овраг
4:27
«Необычный подкаблучник»: Леонид Агутин о семейных отношениях с Анжеликой Варум
3:58
У пользователей гаджетов появился очередной голосовой помощник «Маруся»
3:31
«Брак Потапа и Насти — фикция»: Лена Миро объяснила, зачем музыканты сыграли свадьбу
3:03
Гороскоп на 17 июня: Займитесь любовью с ветрами перемен, Львы!
2:34
СМИ Польши раскритиковали слова президента о превосходстве поляков над русскими
2:08
Видео: Паулина Андреева на «Кинотавре» поразила публику своим прозрачным платьем
1:52
17 июня — День Святого духа: Обычаи и традиции
1:27
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве
1:02
В результате обстрела деревни в окрестностях Алеппо погибли мирные жители
0:46
Саакашвили рассказал, почему ему не нравятся украинские города
0:27
«Из племени Тумба-Юмба?»: В сети обрушились на Лизу Боярскую за фото с сережкой в носу
23:59
Беременная возлюбленная Тимати Анастасия Решетова покинула Россию
23:44
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
23:18
Шепелев забрал своего ребенка у родителей Фриске за день до смерти певицы

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Команда Пятого канала участвует в благотворительной регате «Свет. Дети»

16 июня в акватории Финского залива пройдет благотворительная регата «Свет. Дети». Все средства, собранные за время акции, будут направлены на лечение онкобольных детей.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама