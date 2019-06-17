«Я носила ее на руках»: Директор Юлии Началовой рассказала о своем сне

Директор покойной певицы Юлии Началовой рассказала о том, что исполнительница ей приснилась. Анна Исаева очень удивилась — Юлия приснилась ей впервые после смерти и это было очень необычно.

«Весь сон я носила ее на руках. В прямом смысле. Вокруг галдели люди, их было много, а я уставала, присаживалась, и опять несла», — написала Анна в своем Instagram.

Instagram @isaeva.anya

Как призналась директор Юлии, по мнению сведущих людей, Анна до сих пор «поддерживает» свою бывшую подопечную, как поддерживала ее при жизни. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Смерть 38-летней певицы потрясла ее родных, близких и поклонников. Некоторые из них усматривают необычные явления на местах, связанных с Юлией.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как некоторые поклонники Юлии «заряжают» на ее могиле воду и кремы. По их словам, жидкости после такой «подзарядки» получают чудодейственные свойства — разглаживают морщины, помогают при подагре, сводят мозоли и даже подтягивают грудь.