Власти регионов начали реагировать еще до окончания «Прямой линии» с Путиным

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В ходе прямой трансляции 20 июня 2019 года глава государства ответил на более чем 80 вопросов.

Фото: Reuters, Пятый канал

Тема:
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 127

Власти ряда российских регионов, не дожидаясь окончания «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая длилась более четырех часов, поспешили отреагировать на жалобы своих жителей, обратившихся к президенту РФ.

В ходе телетрансляции к главе государства обратилась жительница села Каскара Тюменской области Мария Кузнецова. По ее словам, сельчанам приходится ездить за водой в соседние населенные пункты. Женщина отметила, что по соседству с селом проведен водопровод для птицефабрики «Тюменский бройлер», но на просьбы сделать отвод для села власти не отреагировали.

Спустя короткое время глава администрации Каскаринского округа Тюменской области Игорь Копылов выехал в этот населенный пункт.

Более того, информацией об отсутствии водопровода заинтересовалась и областная прокуратура.

Власти Оренбургской области заверили, что проект ремонта школы в селе Трудовая Соль-Илецкого района, которого не было полвека, уже готовится.

Тем не менее, в Следственном комитете заявили, что проверят жалобу Путину по поводу этого учебного заведения.

Жители Верхней Салды Свердловской области продемонстрировали президенту фото переполненных мусорных контейнеров. Заместитель регионального министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов заверил, что буквально на следующий день отправится с проверкой качества оказания коммунальных услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.

Однако ответственные за вывоз мусора, не дожидаясь приезда областных чиновников, уже начали его убирать.

 

17-я «Прямая линия Владимира Путина» 20 июня 2019 года длилась четыре часа восемь минут, в ходе которых глава государства ответил на 81 вопрос. Ранее 5-tv.ru вел ее прямую трансляцию.

Тема:
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 127
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