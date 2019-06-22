Вице-премьер Украины предрек новый «майдан» из-за русского языка

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил об угрозе новых массовых протестов в стране, если Конституционный суд удовлетворит требования оппозиционных депутатов об отмене закона о государственном — украинском — языке, пишет «Экономика сегодня».

Кириленко написал в Twitter, что только народ страны может реально защитить закон об украинском языке. А потому, по его логике, «не за горами» и новый «языковой майдан».

Политик также назвал «пятой колонной» тех депутатов Верховной рады, которые и внесли предложение оспорить в КС закон о госязыке и признать его неконституционным.

Однако в комментариях пользователи соцсети напомнили, что никах проблем с украинским языком нет, а власти лишь продолжают делить страну.

15 мая 2019 года его подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык почти во всех сферах жизни, а следить за этим должны «языковые инспекторы».

Кроме того, в начале июня принят закон, согласно которому русские фамилии, оканчивающиеся на «-ой», теперь нужно писать с «ий».