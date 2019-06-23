«Показалось, что беременна»: Бузова запутала поклонников новой публикацией

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова ввела поклонников в заблуждение новой публикацией в Instagram. На своей странице в социальной сети звезда опубликовала видео, на котором танцует на траве. На кадрах теледива выполняет соблазнительные движения в одном купальнике и шортах под свою песню «Бери меня».

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Свой пост светская львица сопроводила короткой подписью.

«Берименя», — написала Бузова (Прим. ред. — орфография и пунктуация автора сохранены).

Невнимательные подписчики прочли комментарий артистки неверно и сочли, что ведущая хочет с ними поделиться новостью о своей беременности, пишет Утро.ру. Фанаты один за другим стали писать, что чуть было не поздравили певицу с пополнением, однако во время поняли, что допустили ошибку в прочтении слов.

«Я одна сначала прочитала „беременная“?»

«Показалось, что беременна».

«Прочитал как „беременная“ а не „берименя“».

«Блин, я прочла «беременная“», — признались пользователи.

Впрочем, это не первый раз, когда фанаты Бузовой распространяют слухи о ее беременности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники обратили внимание на округлившийся живот звезды.