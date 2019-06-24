Протесты в Тбилиси: Демонстранты требуют отставки главы МВД

, 8:41 Эфирная новость 26

В воскресенье, 23 июня, около здания парламента в грузинской столице прошли акции протеста.

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Фото, видео: ТАСС/Попхадзе Тимур, Пятый канал

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 17

В Тбилиси тысячи людей в воскресенье, 23 июня, снова вышли на акцию протеста. Митингующие у здания грузинского парламента требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии. Обещают стоять, пока не добьются своего.

«Они надеются, что люди не придут сюда завтра. Они проверяют наше терпение, но вы же сами видите: эти люди не отступят из-за усталости. Они останутся здесь, пока их требования не будут выполнены», — сказала Саломе Угулава, журналист и общественный деятель.

Демонстранты также требуют, чтобы парламентские выборы были проведены по пропорциональной системе, а все задержанные на подобной акции в четверг вышли на свободу. В тот день 240 человек пострадали, более трехсот были задержаны. Стоит отметить, что к четвертому дню протесты уже не такие масштабные, хотя участников все равно достаточно много. Завершилась воскресная акция шествием от парламента до здания правительства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова ответила Зурабишвили, призвавшей российских туристов ехать в Грузию.

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