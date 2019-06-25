Капризы природы: мощный ураган в Ульяновске, штормовое предупреждение в Татарстане

, 8:49 Эфирная новость 28

Очевидцы в соцсетях поделились роликами, снятыми из эпицентра непогоды.

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Фото, видео : . Главное управление МЧС России по Татарстану, Пятый канал

Тема:
Погода 3832

Мощный ураган обрушился на центральную Россию. Под ударом оказалось Поволжье. Шквалистый ветер в Ульяновске срывал рекламные вывески и валил деревья. Повреждены десятки автомобилей. Очевидцы в соцсетях делятся роликами, снятыми из эпицентра урагана.

А в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. В Альметьевске ветер срывал крышы с домов и бросал их на припаркованые автомобили.

В акватории Волги на время прохождения циклона приостановлено судоходство. Сейчас последствия разрушительного урагана устраняют аварийные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители Коми пережили страшный ураган.

Тема:
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