Капризы природы: мощный ураган в Ульяновске, штормовое предупреждение в Татарстане

Мощный ураган обрушился на центральную Россию. Под ударом оказалось Поволжье. Шквалистый ветер в Ульяновске срывал рекламные вывески и валил деревья. Повреждены десятки автомобилей. Очевидцы в соцсетях делятся роликами, снятыми из эпицентра урагана.

А в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. В Альметьевске ветер срывал крышы с домов и бросал их на припаркованые автомобили.

В акватории Волги на время прохождения циклона приостановлено судоходство. Сейчас последствия разрушительного урагана устраняют аварийные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители Коми пережили страшный ураган.