Названы самые жаркие дни лета 2019 года

Самые жаркие летние дни в средней полосе России традиционно выпадают на конец июля и начало августа, пишет ФАН со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа», — отметил синоптик.

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Последний месяц лета станет лучшей порой для отдыха на российском Черноморье — Сочи, Анапе и Ялте, а в первой половине сентября начнется «бархатный сезон», когда температура воды в море сопоставима с температурой воздуха.

«Нас еще ждет много теплых прекрасных дней впереди, так что не будем думать о том, что мы вновь начали приближаться к зиме», — добавил Вильфанд.

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