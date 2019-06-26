Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон РФ в Сирии генерал-майор Алексей Бакин в среду, 26 июня, сообщил, что российскими средствами ПВО были обнаружены и ликвидированы два беспилотника, направленных боевиками для совершения атаки на авиабазу Хмеймим.
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Генерал-майор отметил, что в южной части идлибской зоны деэскалации сохраняется вероятность проведения провокаций с инсценировкой использования химоружия, направленных против мирного населения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сирия заявила о последнем этапе войны с террористами.