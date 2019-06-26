Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

, 23:44 61

Пострадавших в результате инцидента нет. Военный объект функционирует в плановом режиме.

Фото : ТАСС/Лысцева Марина

Тема:
Война в Сирии 4265

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон РФ в Сирии генерал-майор Алексей Бакин в среду, 26 июня, сообщил, что российскими средствами ПВО были обнаружены и ликвидированы два беспилотника, направленных боевиками для совершения атаки на авиабазу Хмеймим.

«26 июня 2019 года с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов. Российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — цитирует Алексея Бакина ТАСС.

Генерал-майор отметил, что в южной части идлибской зоны деэскалации сохраняется вероятность проведения провокаций с инсценировкой использования химоружия, направленных против мирного населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сирия заявила о последнем этапе войны с террористами.

Тема:
Война в Сирии 4265
21 июн
В Сирии возобновили производство телевизоров
20 июн
Десятки тысяч беженцев из Идлиба прибыли в центры временного содержания
19 июн
Сирия заявила о последнем этапе войны с террористами
19 июн
Крупнейший медицинский центр начал работать в сирийском Дамаске
17 июн
Заминированный автомобиль взорвался на улице города Камышли — фото с места
17 июн
В результате обстрела деревни в окрестностях Алеппо погибли мирные жители
16 июн
Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу
16 июн
Музей сирийской медицины и науки вновь открылся в Дамаске
15 июн
Видео: российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Алеппо
14 июн
Российские летчики сбросили бомбы на позиции террористов в Сирии — видео

Читайте также

+14° Днём +14°
Ночью +10°
62.81
0.29 71.38
0.15
Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

Последние новости

0:31
Видео: выступление авиации на военно-техническом форуме «Армия-2019»
0:17
Оксимирон выступит на музыкальном фестивале Locals Only в Петербурге
0:05
Закон о расширении льгот блокадникам приняли в Петербурге — видео
23:44
Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим
23:33
Беременная невеста Тимати разгневала фанатов снимком с конем
23:17
ЦОДД готов выложить список камер, установленных на дорогах, в открытый доступ

Сейчас читают

МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
«Вот это орех»: Седокова продемонстрировала аппетитные формы в бикини
Фото: внучка Ротару выложила соблазнительный снимок с юга Франции

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге