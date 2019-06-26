Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон РФ в Сирии генерал-майор Алексей Бакин в среду, 26 июня, сообщил, что российскими средствами ПВО были обнаружены и ликвидированы два беспилотника, направленных боевиками для совершения атаки на авиабазу Хмеймим.

« 26 июня 2019 года с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов. Российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме », — цитирует Алексея Бакина ТАСС.

Генерал-майор отметил, что в южной части идлибской зоны деэскалации сохраняется вероятность проведения провокаций с инсценировкой использования химоружия, направленных против мирного населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сирия заявила о последнем этапе войны с террористами.